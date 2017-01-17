В Сыктывкаре соберутся юные журналисты Коми

27-29 января в Сыктывкаре пройдет XI Республиканский слет юных журналистов «Детский медиафорум «Свой голос в СМИ», организованный при поддержке Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, регионального отделения Российского движения школьников, Министерства образования, науки и молодежной политики РК.

В рамках слета-семинара пройдет подведение итогов республиканского конкурса «Свой голос в СМИ» 2016 года, школа «Ораторского мастерства», мастер-классы, индивидуальная работа по экспертизе работ участников конкурса «Свой голос в СМИ», встреча с интересными людьми, деловые игры.

Для участия в слете приглашаются детские и молодежные пресс центры Республики Коми и России. Квота на делегацию до 10 человек, в том числе и взрослый руководитель. Количество мест ограниченно.

Подробнее об условиях участия в слете можно узнать здесь.