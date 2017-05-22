В Сыктывкаре состоялся выпуск Школы вожатского мастерства

20 мая по традиции в старом корпусе Коми государственного пединститута собрались все поколения вожатых, от стариков движения до самих наших выпускников. Кандидаты прошли многое: около трех месяцев обучения в школе, выездной инструктивный лагерь, сдачу экзаменов и всевозможных документов и вот теперь добрались до завершающего празднования, дальше только целина.

Праздник был построен по типу школьного последнего звонка. Открыла его первоклассница, которая прочитала стихотворение. Затем боец, подняв её на могучие плечи, пронёс по залу вместе с прозвучавшим последним звонком, как и полагается. После этого с торжественной речью выступили организаторы школы: руководитель ШВМ Мария Скрябина и её заместители.

Далее по программе следовали выступления от педагогических отрядов. После них шли выступления кураторских групп, в которых ребята говорили спасибо своим наставникам.

Завершилось всё торжественным вручением сертфикатов и повязыванием вожатских галстуков. Уже совсем скоро ребята отправятся на свои смены в детские лагеря, где и смогут применить знания, полученные во время Школы вожатского мастерства.

По сообщению ШВМ Коми