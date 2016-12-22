В Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже пряники сражались с открытками

22 декабря в учебном корпусе № 2 Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А.Куратова состоялась XV Республиканская ярмарка школьных и студенческих компаний. Коллективы учащихся из 12 заведений общего, среднего и высшего образования представили на суд жюри свои реально действующие бизнес-проект бизнес-проекты. В основном это была сувенирная продукция, сделанная собственными руками.

Например, студенты Коми республиканского агропромышленного техникума представили экологически чистые поделки из дерева по разумной цене.

«Мы уже не в первый раз выходим на общественное обозрение, чтобы люди видели, могли оценить наше творчество. У нас организованы факультативные занятия после учебы, на которых мы делаем такие поделки», — рассказал Денис Ковпак.

Студенты Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа тоже занимаются бизнесом в сфере хэнд-мэйд во внеурочное время.

«Уже два года мы продаем открытки перед праздниками. Идея появилась, когда мы делали открытки для учителей. Многим это понравилось, и мы поняли, что это может быть выгодным. Мы на этом и зарабатываем, и творим. По будущей профессии мы педагоги дополнительного образования, и мы просто очень любим этим заниматься», — заметила Татьяна Косолапова.

Соревнования на ярмарке включали оформление экспозиции, дающей представление о деятельности компании (логотип, символика, рекламные материалы) и ее продукции; ответы на вопросы жюри о деятельности компании, оценке качества товара или услуг, маркетинговой стратегии, рекламной политики и техники продаж.

«Раньше в основном были поделки с малопроработанным уровнем. Сейчас почти все представили бизнес-план. У них есть цифры, все ответили на вопрос про себестоимость, понимают, из чего она складывается. Очень много представлено съестной продукции. Очень много сладкого. Можно сказать, что это самый сладкий конкурс получился», — сравнил ярмарку этого года с предыдущими председатель экспертной комиссии Виктор Филипчук, который входит в состав жюри уже десять лет.

По итогам ярмарки жюри определило дипломантов I, II и III степени по основной номинации «Лучшая компания ярмарки». Пряники Сыктывкарского торгово-технологического техникума особенно подкупили экспертов. Немного им уступила компания «Зарни-Ош» Сыктывкарского торгово-экономического техникума. Дипломами третьей степени удостоились два проекта Сыктывкарского лесного института: «Лесная гостиная» и «Бизнес-партнеры леса».

Кроме того, были отмечены лауреаты по дополнительным номинациям. «Лучший товар» представили студенты Сыктывкарского лесопромышленного техникума. «Лучшую услугу» — Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж. «Лучшей рекламой товара или услуги» отметилась компания СЛИ. «Лучший «Коми сувенир» — Колледж культуры им.Чисталёва, «Лучшее оформление стенда» — Агропромышленный техникум.

Впервые конкурс в своих стенах принимал Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им.И.А.Куратова. Чести организовать ярмарку он будет удостоен и в следующем году. Но, как сообщил директор СГПК им.Куратова Дмитрий Беляев по итогам своего разговора с заместителем председателя правительства Коми Натальей Михальченковой, конкурс будет масштабнее. И, скорее всего, пройдет он не здании колледжа, а на другой площадке. Там, где купить товары учащихся смогут не только преподаватели и эксперты, чем, кстати, они с удовольствием воспользовались, а обычные люди.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва