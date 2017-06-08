В Троицко-Печорском районе стартовала летняя трудовая четверть

1 июня состоялось открытие летней трудовой четверти. В музее прошел исторический квест «Путешествие в страну Пионерию» для команд-бригад.

Пять команд участвовали в квесте. Ребятам предстояло разгадать кроссворд по пионерской атрибутике и символике. Все подсказки находились на выставке «Путешествие в страну Пионерию», которая продолжит свою работу в течение летних школьных каникул. Все ребята справились с заданием и сфотографировались на память.