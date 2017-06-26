В УГТУ прошел выпускной

В учебно-спортивном комплексе «Буревестник» Ухтинского государственного технического университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании выпускникам УГТУ — 2017.

В этом году дипломы об успешном окончании высшего и среднего профессионального образования получили 1580 специалистов, бакалавров и магистров института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (ИГНиТТ), строительно-технологического института (СТИ), института экономики, управления и информационных технологий (ИнЭУиИТ), Индустриального института. Красные дипломы получили 113 выпускников.

Приветствуя выпускников Ухтинского университета, ректор УГТУ, профессор Н. Д. Цхадая отметил: «В этом году мы отпраздновали 50-летие с момента образования УИИ. Представьте только: это период смены двух поколений! Не только ваши отцы, но и ваши деды могли получить образование в нашем университете, и наверняка в зале присутствуют те, в чьих семьях есть такие династии. Я очень хочу, чтобы, говоря о себе как о выпускниках УГТУ, вы чувствовали эту преемственность, этот мощный фундамент, эту поддержку ваших предшественников, которые выстраивали мир нашего университета».

По словам ректора, сегодня, выпускники становятся проводниками университетского образа жизни уже за пределами альма матер. Только сохраняя установку на постоянное интеллектуальное развитие, на постоянный личностный рост будущие специалисты смогут жить полной, по-настоящему содержательной жизнью, делая тем самым богаче жизнь людей, жизнь своего города, своей республики и страны. «Мечтайте, дерзайте, и пусть радостное волнение, которое вы испытываете в эти минуты, будет вашим спутником в дальнейшей жизни», — пожелал Николай Денисович.

В этом году дипломы об успешном окончании высшего и среднего профессионального образования получили 1580 специалистов, бакалавров и магистров института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (ИГНиТТ), строительно-технологического института (СТИ), института экономики, управления и информационных технологий (ИнЭУиИТ), Индустриального института. Красные дипломы получили 113 выпускников.

Праздник продолжился шествием колонны выпускников по улицам города и традиционным фотографированием на лестнице парка КиО.

По сообщению пресс-центра УГТУ