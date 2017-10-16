В Ухте отметили День призывника

Праздничное мероприятие прошло в актовом зале ухтинского Лесного колледжа 13 октября и было посвящено ребятам, которые скоро пополнят рады Вооруженных сил России.

Будущим солдатам говорили слова напутствия люди, отслужившие в армии и даже участвовавшие в боевых действиях, депутаты, представители администрации города.

Также двум юношам как лучшим представителям движения Юнармия были вручены Почетные грамоты.

Не обошлось и без шутки: будущим военнослужащим прямо на сцене пришлось продемонстрировать умение отжиматься.

В честь призывников исполнялись танцы и звучали песни.

По сообщению Юнармии Ухты