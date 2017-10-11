В Усинском политехе началась «Добыча нефти»

Торжественная церемония открытия учебного полигона «Добыча нефти» на базе Усинского политехнического техникума прошла в нефтяной столице региона.

Полигон построен таким образом, чтобы студенты могли не только увидеть, как ведется добыча и переработка нефти в современных условиях, но и понять, как происходит этот процесс.

Осуществление этого масштабного проекта стало возможным благодаря сотрудничеству со стратегическим партнером техникума — ООО «РН — Северная нефть». Компания оказывает весомую поддержку в укреплении материально-технической базы УПТ. Новые образовательные программы, соединяющие традиции и современность, помогают молодым усинцам получить все необходимые знания, умения и навыки для получения образования, востребованного на рынке труда и дальнейшего успешного трудоустройства.

Усинск с рабочим визитом по поручению главы Коми Сергея Гапликова посетила заместителя председателя правительства — министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова. На церемонии открытия она отметила, что новый полигон – свидетельство еще одного факта тесного взаимодействия представителей образования и производства, слаженной совместной работы в рамках социального партнерства. У техникума уже давно налажено многостороннее эффективное сотрудничество с большинством предприятий нефтегазодобывающей сферы региона: «РН-Северная нефть», «ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», «КНЭМА», «СК Борец», «Печоранефть», «Усинскгеонефть», «Евразия», «УТК».

Почетные гости совершили экскурсию по площадкам полигона, узнали подробнее о техническом наполнении и об основных характеристиках представленного современного оборудования для добычи нефти, и о технологиях, применяемых в отрасли, осмотрели буровую установку, скважину с наземным и подземным оборудованием для добычи нефти.

Также Наталья Михальченкова встретилась с представителями молодежи Усинска: членами местного Молодежного парламента, волонтерами, лидерами ученического самоуправления, студентами, членами молодежных объединений города.

В рамках встречи, в частности, достигнута договоренность о совместной работе Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Коми регионального отделения Федерации киберспорта России по созданию Студенческой киберспортивной лиги Республики Коми (СКЛРК).

В ближайшие недели будет проведена работа над положением, регламентом СКЛРК, а также над списком дисциплин, которые войдут в первый сезон.

По сообщению Минобрнауки РК