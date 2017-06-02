В Воркуте начали работу школьные трудовые бригады

31 мая в спортивном зале Дворца творчества детей и молодежи прошло открытие сезона трудовых бригад и лагерей с дневным пребыванием «Лето труда и отдыха-2017».

В этом году трудовые бригады организованы на базе 19 школ города и поселков. Около 900 подростков в возрасте от 14 до 18 будут трудоустроены на 0,5 ставки дворника. В период летних каникул школьники будут заниматься благоустройством улиц, парков, спортивных площадок, также они примут участие в работах на территории своих школ. За смену каждый школьник заработает порядка 4000 рублей.

— Я желаю вам удачно потрудиться, пусть ваш труд будет действительно благороден и оценен по-достоинству, пусть у вас появятся новые друзья, ну и, конечно, чтобы вы замечательно отдохнули, — обратилась к школьникам начальник Управления образования муниципалитета Валентина Шукюрова.

Как отметила начальник отдела обеспечения отдыха и оздоровления детей Управления образования Вита Поникарчик, трудовые бригады для подростков это приобщение к труду, социализация, первый шаг к самостоятельной жизни.

После официальной части церемонии, организаторы провели для бригад веселые спортивные эстафеты, как старт активному летнему сезону, в ходе которых школьники показали свою ловкость, силу, скорость, спортивную сноровку и командный дух.

По итогам эстафет первое место заняла сборная команда школ: 14, 23, 13, Гимназия № 6, Лицея №1, второе — у ребят из школ 35, 39, 40, 42 и Гимназии №2, «бронза» досталась командам из школ № 16, 34, 12, Гимназии № 3.

Для тех, кто еще не достиг 14 лет, но хотел бы провести свое летнее время с пользой, в городе организованы оздоровительные лагеря с дневным летним пребыванием детей, которые в этом году посетят около 500 юных воркутинцев. В образовательных учреждениях, на базе которых будут располагаться лагеря летнего отдыха, выбрана определенная тематика смены, например, во Дворце творчества детей и молодежи — это экология, а в Доме детского творчества — художественное искусство. К тому же, ребята посетят экскурсии на различные предприятия города, развлекательные и познавательные мероприятия, опытные педагоги будут вести занятия по интересам.

Уже на следующий день отряды начали свою трудовую деятельность, а сегодня им предстоит настроиться на плодотворную работу и получить заряд положительных эмоций на все лето.

Елизавета Хоша, клуб начинающих журналистов «Полярная сова»