В Воркуте хотят готовить специалистов с высшим образованием

Сегодня, 18 января, под председательством заместителя Министра образования и науки России Людмилы Огородовой состоялось заседание рабочей группы «Развитие образования и науки» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

В заседании приняла участие заместитель Председателя Правительства — министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

На заседании была представлена информация о деятельности Национального арктического научно-образовательного консорциума, о ходе подготовки к форуму «Арктика – территория диалога».

Также участники заседания ознакомились с системой кадрового обеспечения для развития арктической зоны Российской Федерации. В этой системе, разработанной по заказу Минобрнауки России, представлены паспорта регионов и арктических территорий с учётом позиции работодателей и дефицита отдельных направлений подготовки кадров в субъектах страны.

Как прокомментировала Н. Михальченкова, фактически решение о разработке такой системы на федеральном уровне соотносится с теми задачами, которые поставил Глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам заседания Правительства региона в декабре 2016 года. Тогда шла речь о планах по созданию в Республике Коми региональной Единой целостной системы прогнозирования и подготовки кадров.

«К примеру, в программах развития промышленных компаний-работодателей в Арктике определена необходимость заказа для подготовки в городе Воркуте кадров в системе высшего и среднего образования по направлениям и профессиям геолога, электромеханика, горнорабочего, проходчика, трубопроводчика. На основе этих данных уже в этом году будут скорректированы в Минобрнауки Коми государственное задание и контрольные цифры приема в профессиональных образовательных организациях Воркуты и севера Республики Коми за счет средств республиканского бюджета», — рассказала Н. Михальченкова.

Данная система, отметила заместитель Председателя Правительства региона, призвана объединить все элементы процесса планирования и подготовки кадров.

По сообщению Минобрнауки РК