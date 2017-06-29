В Воркуте открыли сезон работы стройотряда

В Воркутинском горно-экономическом колледже состоялось официальное открытие летнего сезона для бойцов студенческого строительного отряда ВГЭК «Полярник». На торжественной линейке у главного входа в колледж директор Виктор Тельнов поздравил ребят с зачислением в ряды бойцов стройотряда, пожелал им успешной работы и энтузиазма.

Командир отряда Савелий Свидерский (студент группы ЭБУ-14) доложил директору колледжа о готовности бойцов к работе. Ребята будут работать не только на объектах колледжа , но и участвовать в ремонте городских объектов.

С напутственными словами перед ребятами выступил заместитель директора по административно-хозяйственной работе Сергей Кравцов, который совместно с мастером производственного обучения Еленой Вадимовной Кузнецовой курирует работу отряда на ремонтных работах.

-Я желаю Вам крепкого здоровья и боевого настроя, -пожелал замдиректора,- перед Вами стоят серьезные задачи и вместе мы всё сделаем на отлично.

По окончании торжественной линейки, бойцы отправились знакомиться с работами, которые им предстоит выполнить после прохождения всех необходимых инструктажей.

По сообщению ВГЭК