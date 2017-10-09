В Югре пройдет V Всероссийский форум рабочей молодежи

С 23 по 26 ноября в Сургуте пройдет V Всероссийский форум рабочей молодежи, участие в котором примут 250 молодых представителей самых востребованных профессий со всей России.

В Форуме могут принять участие представители рабочей молодежи субъектов Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет: обучающиеся по рабочим специальностям из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования; студенты, аспиранты, молодые ученые, специалисты инженерных и иных профильных специальностей образовательных организаций высшего образования; молодые специалисты, осуществляющие трудовую деятельность в производственной сфере экономики; члены советов молодых специалистов промышленных и транспортных предприятий.

Для участия в Форуме кандидатам необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» не позднее, чем за 20 дней до начала Форума. Отбор участников форума будет осуществлен Федеральным агентством по делам молодежи по критериям, указанным в Положении о проведении Форума.