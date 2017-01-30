В Юношке расскажут об археологии

Юношеская библиотека приглашает на новую встречу в рамках программы по профориентации «В будущее с уверенностью». «Пути в археологию и археология в пути» — встречи с таким названием пройдут в библиотеке 7 февраля и 8 февраля.

Молодой ученый — археолог Виктор Карманов (заведующий сектором сохранения и популяризации археологического наследия Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН, кандидат исторических наук) расскажет старшеклассникам, будущим абитуриентам о профессии археолога, об экспедициях и раскопках на территории Коми края, охране археологических памятников.

В ходе беседы на большом экране будут демонстрироваться объемные изображения 3D-фото.

Начало в 14.10 в Оранжевом зале.