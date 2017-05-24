Воркутинские студенты представят свои технологические проекты на российском конкурсе во Владимире

Определены участники очного этапа Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия», который пройдет во Владимире с 24 по 27 июня.

В этом году победителями регионального этапа в Республике Коми стали студенты Воркутинского горно-экономического колледжа Полина Абдуллаева и Елена Кузьмина с проектом «Мобильный искатель повреждений проводных соединений» и Андрей Гудыма с проектом «Комплексная защита машин спецтранспорта на автодорогах». Научный руководитель проектов — победителей — Николай Бухтияров. Ребята представят колледж и республику в городе Владимир.

Конкурс проводится по инициативе Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы». Организатором конкурса выступает Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Российской академии образования, автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».

По сообщению ВГЭК