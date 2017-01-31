Воспитанников детского дома учили делать прически, готовить пиццу и танцевать

В рамках реализации программы профориентационной работы молодые предприниматели Сыктывкара провели мастер-классы для воспитанников детского дома им. А.А. Католикова, направленные на формирование интереса ребят к предпринимательской деятельности.

Воспитанники в возрасте от 4 до 18 лет знакомились с изготовлением фруктовых букетов, собирали карту-пазл Республики Коми, игрушки из картона. Стилисты цирюльни «Old Scool» продемонстрировали модные мужские и женские прически, а благодаря свадебному салону «Счастливы вместе» воспитанницы детского дома впервые надели красивые вечерние платья.

Секретами кулинарного искусства с ребятами делились специалисты предприятий «Доставка пиццы «Мистер Пронька» и «Кулинарная мастерская». После мастер-классов воспитанников ждал шведский стол с пиццей, суши и маффинами, изготовленными самими ребятами.

Завершилось мероприятие ярким концертом. Ребята увидели выступления коллектива театра огненных и цирковых искусств «Power of fair», театра цирковых искусств «Kowabunga» (СГУ имени Питирима Сорокина), танцевальных коллективов «Колибри» (МБУК «Дом культуры» п. Краснозатонский) и «Файр» (Спортивная школа «Юность»), дуэта баянистов «Братья Мороковы» и группы «Гости Гаррисона». В перерыве между концертными номерами был организован флешмоб по обучению детей массовому танцу в джазовом стиле.

По сообщению Минобрнауки РК