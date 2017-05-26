13 выпускниц Школы межэтнической журналистики Коми изучили национальное брендирование
25 мая состоялась видеоконференция региональных отделений Гильдии межэтнической журналистики. Мероприятие подвело итоги проведения Школы межэтнической журналистики «Опыт освещения межнациональных отношений». Интерактивная связь соединила кураторов и выпускников проекта из Москвы, Сыктывкара, Астрахани, Пскова, Ижевска, Йошкар-Олы, Чебоксар, Калининграда, Волгограда, Самары, Воронежа, Барнаула, Элисты и Махачкалы. Выходы в Сеть осуществлялись из Общественной палаты Российской Федерации и палат регионов России с участием их представителей, сообщает информационный центр «Финноугория».
Участников встречи поприветствовала Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики. Она напомнила, что проект «Школа межэтнической журналистики» реализуется при поддержке гранта Президента России и направлен на обучение молодых журналистов освещению межнациональных вопросов. В этом году курсы проходили в 23 городах страны.
Далее состоялась лекция Иосифа Дискина, председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Он отметил, что в последние годы возросла роль патриотизма и снизилась озабоченность населения межнациональными отношениями. Далее он рассказал о новых приоритетах в реализации государственной национальной политики и подробно остановился на том, как журналистам отличить достоверное социологическое исследование от недостоверного и не попадаться в ловушки цифровых манипуляций.
По завершении его выступления участники интерактивной лекции задавали эксперту вопросы и делились собственными размышлениями. Затем кураторы и лучшие выпускники региональных школ отчитались об итогах своей работы.
В Сыктывкаре Школу межэтнической журналистики под руководством бессменного куратора Полины Романовой окончили тринадцать выпускниц. Представитель Коми регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Анна Баженова сообщила, что в этом году выпуск сыктывкарской Школы необычный по составу. В числе его участниц – не только студентки-международницы Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, но и профессиональный журналист, корреспондент Коми республиканского телеканала «Юрган» Любовь Денисова (Королёва). Она вошла в число лучших участниц Школы вместе с другой выпускницей – Анной Григорьевой. Также среди отличниц сыктывкарского курса оказалась студентка из Кыргызстана, приехавшая по обмену учиться в СГУ им. П. Сорокина, Аэлита Эссенбек кызы. Она, гостья нашей страны, отразила в своих работах взгляд «извне» на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Коми.
«Больше всего нас заинтересовали темы экстремизма и национального брендирования, на которых очень подробно останавливалась наш куратор и наставник Полина Романова, – поделилась впечатлениями от Школы его выпускница Анна Григорьева. – И я благодарна проекту за данный мне опыт общения с людьми разных национальностей и вероисповеданий».
Напомним, в Сыктывкаре третий сезон Школы межэтнической журналистики «Опыт освещения межнациональных отношений» стартовал 7 февраля при участии филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». За более чем три месяца студентки познакомились с этнокультурным многообразием России и Республики Коми, особенностями освещения межнациональных отношений, получили представление об этике этножурналиста, законодательстве в сфере СМИ и защиты авторских прав, посетили этнокультурные учреждения региона. По итогам всех встреч участницы проекта готовили журналистские материалы. По аналогичной схеме проходили обучение и учащиеся других региональных Школ.
«Теперь в стране стало ещё на 299 больше грамотных в межнациональных вопросах журналистов. Мы сделали это, коллеги! Причём уже в третий раз», – написала Маргарита Лянге на своей странице в Facebook.
Все выпускники региональных Школ получили сертификаты об окончании курсов, а лучшие студентки – возможность принять участие в итоговом семинаре в Москве и учебном пресс-туре в одном из регионов России. От Республики Коми на конференцию отправятся сразу две лучшие выпускницы проекта.
По сообщению Министерства национальной политики РК
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