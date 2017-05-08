9 мая школьники продемонстрируют жителям Зеленца нижнюю акробатику с автоматами и пистолетами

Зеленцкую школу можно назвать одним из центров военно-патриотической подготовки республики. Помимо того, что в ней учатся сразу 87 кадетов, на ее базе существует военно-патриотический клуб «Веркань». 9 мая школьники продемонстрируют жителям Зеленца нижнюю акробатику с пистолетами и автоматами.

«Обычно в военно-патриотических клубах учат строевым песням, строевой подготовке. Мы еще обучаем ребят навыкам военного дела. Они выполняют упражнения по нижней акробатике с пистолетом и автоматом (тактически правильные передвижения, кувырки с контролем ствола), навыкам рукопашного боя», — рассказал руководитель клуба, бывший военный Евгений Напалков.

В прошлом году «Веркань» был официально зарегистрирован, хотя фактически клуб работает три года. Сейчас ему выделили помещение на базе местной школы. На сегодня в клубе состоят десять зеленецких школьников от 14 лет, которые посещают военно-патриотические занятия три раза в неделю. Плюс дети из Сыктывкара, которые заинтересовались работой клуба. Итого в ней участвуют 36 человек. Поэтому в планах клуба открыть два филиала в столице Коми.

Изначально организаторы выстраивали работу так, чтобы давать детям навыки, которые помогут им в чрезвычайных ситуациях. Это военная тактика, топография, чтобы ребенок не паниковал в лесу, а умел ориентироваться на местности. Моделируют операции, приближенные к боевым.

«Конечно, не забываем о наших дорогих ветеранах. Привлекаем ребят к шефской помощи. Кстати, молодежь в этом плане хорошо настроена, заставлять никого не надо», — отметил Е.Напалков.

Дети «Верканя» уже хорошо зарекомендовали себя. Одним выступлением в День Победы в Зеленце дело не ограничится. Их приглашают на другие военные праздники. Например, на День ВДВ, День пограничных войск. Естественно, все собираются служить в Вооруженных силах России.

«Практически все «заболели» темой службы в армии. Хотя я им объясняю, что неважно, в армии ты будешь служить или в тылу работать. Главное, чтобы вы работали на благо Родины и стояли на защите интересов Отечества», — уверен руководитель военно-патриотического клуба «Веркань».

Илья Баканов