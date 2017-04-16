Активисты РДШ Коми пообщались с министром образования

15 апреля в ДООЛ «Гренада» прошло открытие смены Российского движения школьников в Республике Коми. На пресс-конференции ребята пообщались с заместителем председателя правительства — министром образования, науки и молодежной политики РК Натальей Михальченковой и региональным председателем РДШ по Республике Коми Ольгой Медведевой.

Марина Гончарова из Сыктывкара спросила, будут ли строиться новые лагеря для слетов РДШ. «Да, дорогие друзья, мы провели рассмотрение средней оздоровительной компании и выделили с моими коллегами в министерстве при поддержке главы отдельный приоритет на летнюю компанию. У нас порядка 60 тысяч ребят должны быть охвачены летним оздоровлением. Мы поставили задачу, чтобы в летний период попали те, кто потом будет развивать РДШ, и уже этим летом будут организованы смены РДШ», — ответила Н.Михальченкова.

Следующий вопрос был от Дианы Смолевой из села Объячево:»Как вы оцениваете текущее состояние движения школьников?»

«Я считаю, что для старта и для становления организации очень мощного движения оно показало свою результативность. Благодарю лидеров, благодарю руководителей, школьных кураторов, благодарю вас, ребята, потому что без начала не будет продолжения. Считаю, что начало положено достойное».

Следующий вопрос был от ребят из Воркуты:»Многие не могут зарегистрироваться на сайте РДШ, и некоторые не понимают ничего, из-за того, что очень мало информации. Что вы думаете по этому поводу?»

«Есть предложение, используя федеральный портал РДШ, сделать региональный сегмент РДШ на этом волонтерском портале».

А так же было множество вопросов от других ребят из Объячево, Сыктывкара, Воркуты и других городов и районов. Сама пресс-конференция длилась около часа. Все остались довольны ответами на свои вопросы.

Информацию подготовил отряд информационно-медийного направления

Текст: Юлия Жигалова, София Шахова

Фото: Иевлев Евгений, Езюкова Карина