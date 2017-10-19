Активисты РДШ Сыктывкара впервые собрались на городской слет

С физических упражнений и викторины начался 19 октября первый городской слет лидеров и участников Российского движения школьников. Мероприятия начались еще до начала торжественной части. Образовательные организации Сыктывкара провели оздоровительные площадки, на которых молодые люди испытывали свою выносливость и отвечали на вопросы, связанные со здоровым образом жизни.

Главную часть мероприятия открыл вокальный ансамбль «Глобус», исполнивший гимны России и Республики Коми. Гостей поприветствовала заместитель председателя правительства — министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова.

«Год назад, когда Российское движение школьников начало свою деятельность, в нашем регионе было 20 образовательных организаций, ставших площадками для РДШ. Это был непростой, но очень насыщенный год. Результат деятельности всех площадок — это реализованные социальные инициативы, акции и слеты. По итогам прошедшего года семь школ региона вошли в ТОП-200 лучших школ по версии РДШ», — сообщила Н.Михальченкова.

Также участников приветствовал мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Он обратил внимание на то, что в вышеозначенной «великолепной семерке» две школы сыктывкарские. Глава города поблагодарил учащихся и педагогов за активное участие в развитии движения школьников в Сыктывкаре.

Первый слет Российского движения школьников в столице Коми завершился общим флэшмобом под гимн РДШ.

Артур Турубанов

Фото Минобрнауки РК