Алиса Крюкова: «В Коми одинаково хорошо развиваются все направления РДШ»

В республике с визитом находится исполнительный директор объединения «Российское движение школьников», директор Российского детско-юношеского центра Алиса Крюкова. Она дала свою оценку развитию РДШ в Коми.

В эти дни на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Гренада» проходит республиканский слет Российского движения школьников. На нем побывала исполнительный директор РДШ России. А.Крюковой понравилось, что ребята представляли все направления движения: военно-патриотическое, информационно-медийное, личностное развитие, гражданская активность. Это идеально ложится в федеральную концепцию развития РДШ. По этой же схеме будет проходить российская смена движения в «Орлёнке».

«Из ребят были составлены отдельные команды. Таким образом они смогли поучаствовать во всех видах деятельности, которые есть в Российском движении школьников. Во-вторых, они смогли найти единомышленников, которые занимаются на базе других школ их видом деятельности, расширили круг знакомств», — рассказала А.Крюкова.

Директор Росдетцентра отметила активность наших ребят, которые задавали серьезные и правильные вопросы, которые могли бы быть озвученными и взрослыми. Например, «Какие точки роста есть у системы образования?» или «Насколько дети должны быть включены в развитие детских организаций? Не рискованно ли им доверять управление?»

По оценкам московских специалистов, количество детей в Коми, вовлеченных в Российское движение школьников, довольно высокое.

«Количество активистов РДШ по отношению к общему количеству школьников в республике, несмотря на маленькие сроки существования организации, довольно высокое. Я думаю, по этому показателю Коми входит в десятку лидеров. И в Коми одинаково хорошо развиваются все направления. Такое есть далеко не во всех регионах», — заявила А.Крюкова.

Исполнительный директор РДШ не смогла сказать, в чем Коми региональному отделению нужно прибавить. По ее мнению, нужно просто дальше двигаться в том же режиме, и тогда республика продолжит занимать лидирующие позиции.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва