Аллея выпускников в Инте пополнилась новыми деревьями

Акция по высадке берез на Аллее выпускников прошла в Инте с участием выпускников городских школ и руководителя администрации муниципалитета Ларисы Титовец. Аллея на острове в парке культуры и отдыха была заложена выпускниками 1962 года. Самым старшим деревьям на этой аллее уже седьмой десяток. В середине 90-ых традиция высаживать березки прервалась.

Чтобы возобновить ее, в этом году сотрудники станции юных натуралистов через лесничество приготовили молодые березки. В этом году в Инте 11 выпускных классов: девять одиннадцатых и два девятых. Еще одну березку посадила мэр города Лариса Титовец.

Перед началом акции руководитель администрации тепло приветствовала ребят, пожелала им успешно пройти оставшиеся государственные испытания и напомнила, что все они обязательно должны будут навещать посаженные сегодня деревца.

Собравшиеся на острове выпускники не только высадили молодые березки, но и собрали скопившийся в аллее мусор, сгребли прошлогоднюю траву, побелили взрослые деревья.

Рядом с молодыми березками установили памятную табличку. Подрастая, они сохранят память о тех, кто окончил интинские школы в 2017 году. А добрую традицию высаживать «Аллею выпускников» продолжат и в следующем году, рядом с березовой будет заложена аллея из лиственниц.

Геня Джавршян, ИА «Комиинформ»