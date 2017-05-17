Анна Махотина: «Хочется омолодить состав «МИ»

Казалось бы, традиции и родной язык в молодёжной среде Коми мало распространены. Но есть молодые люди, которые борются за их сохранение и развитие. Среди них Союз коми молодёжи «МИ». 21 апреля делегаты Союза избрали нового председателя сроком на три года – Анну Махотину. Мы побеседовали с руководителем организации, чтобы разобраться, насколько актуальна ее организация и чем она живёт.

— Расскажи, что такое «Союз коми молодёжи «МИ», как давно он существует?

— Если официально, то это Коми региональная общественная организация, направленная на пропаганду традиционной культуры нашей республики, сохранение и развитие коми языка. Работаем мы с 1991 года. В 90-е годы в республике существовало объединение молодых литераторов «Ордым» («Тропинка»). С них всё и началось. Идея создания новой организации возникла после посещения ребятами из республики заседания Совета молодёжной ассоциации финно-угорских народов в Эстонии. Тогда появился «Коми центр творческой молодёжи», а в октябре 2005-го эту организацию переименовали в «Союз коми молодёжи «МИ» и приняли новый устав. Многие знают «МИ» по международному форуму финно-угорской молодёжи «FUROR», который мы организовали. После первого такого форума в 2012 году, а он теперь ежегодный, наша организация получила широкую огласку.

— Как у вас сейчас устроена организация?

— Есть председатель, это как раз я. У меня есть один заместитель — Андрей Михайлов. И также есть такой орган, как правление. В него людей назначает председатель. Сейчас в правлении 13 человек. Вообще в организации есть студенты, есть уже работающие в разных сферах люди, несколько представителей из районов, которые, кстати, тоже входят в правление. Организация действует по всей республике, и как раз активная коми молодёжь состоит у нас. Филиалов, то есть прямо официальных мест для союза коми молодёжи в районах, у нас нет. Есть только в Сыктывкаре. Поэтому мы делаем достаточно много съездов и конференций. На них молодёжь из районов может пообщаться и поделиться каким-то опытом друг с другом.

— С какими-то другими диаспорами Республики Коми сотрудничаете?

— Много чего проводим совместно с коми землячеством, «Коми войтыр», «Изьватас». Не с коми ещё не сотрудничали. Но было бы интересно придумать что-то с ними.

— Как давно ты состоишь в этой организации?

— Официально я в союзе два года, до этого была просто как помощник и волонтёр. Мне это кажется ещё очень небольшим сроком. Все началось в 10-11 классе, когда я училась в посёлке Усогорск. Тогда нам, школьникам, предлагали помогать представителям «МИ» в нашем районе. Мы организовывали коми-вечеринку – Рытпук. Там мы пели, танцевали, играли в народные игры – шег, коколюку и другие. Там я и узнала про эти игры, попробовала себя в роли ведущей. Мне понравилось, потом позвали ещё. Потупив в СГУ, я узнала, что «МИ» есть и здесь. Пришла на первую встречу – Арся бал («Осенний бал»). Организован он был в Центре коми культуры Сыктывкара, сейчас это место, где нас всегда примут. На балу была концертная программа, также с песнями и танцами. После этого я узнала про коми КВН, вошла в их команду. Потом был «FUROR», затем благотворительная акция в гимназии искусств «Шоныд рыд» («Тёплый вечер»). В общем, когда писали, что нужны помощники и волонтёры, я шла, не отказывала, помогала. Так и началась моя активная жизнь в «МИ».

— А как стала председателем?

— Сначала была просто активистом, видимо, там и показала себя. В октябре 2016 года я поехала с представителями союза коми молодёжи в Санкт-Петербург на финно-угорскую конференцию «Под небом предков». Уже там председатель и правление говорили, что я буду хорошей заменой. Я тогда ещё не осознавала, что это всерьёз. Потом уже во время учебного года мне позвонила Яна Сажина (предыдущий председатель «Союза коми молодёжи «МИ» – прим. ред.) и позвала поговорить. Мне, конечно, было страшно, я знала, что приближается отчётно-выборочная конференция. Тогда она и сказала, что видит меня заменой себе. Видимо, она увидела во мне то, что можно развить. Захотела, чтобы я выросла. Для меня такая руководящая должность в 19 лет, конечно, что-то совсем новое. Но окружающие люди меня поддерживают, говорят, ведь это же молодая организация, значит и главного нужно выбирать молодого. Теперь впереди большая трёхлетняя школа жизни.

— Расскажи о своем сопернике на выборах.

— Вместе со мной на председателя баллотировался Александр Терентьев. Он очень давно состоит в «МИ», у него много связей. Я в нём даже видела больше руководителя, чем в себе. Мы с ним давно знакомы, вместе проводили этновечеринки. На выборах у нас было почти одинаковое количество голосов, то есть мы были с ним наравне. Сейчас он входит в состав правления. По функционалу больше курирует проектную работу, дает идеи, расписывает их, знает, как устроить какой-то движ.

— Какой план работы ты себе наметила после того, как стала председателем? Что ждёт коми молодёжь?

— Самое важное сейчас – это оргмоменты. Хочу распределить чёткие функции в правлении, чтобы каждый знал, чем он конкретно занимается, каждый был ответственен за определённую деятельность. Нужно всё структурировать, чтобы, когда мне звонили и говорили: «Аня, нужны люди туда-то», я точно знала, к кому из «МИ» мне обращаться. Сама буду больше включаться в образовательную сферу, мне это ближе. Хочется больше контактировать с детьми, с молодёжью. Чтобы они не просто знали, что есть председатель, но и видели, что я сама в их работе участвую.

Также нужно развить соцсети, нашу группу «ВКонтакте», чтобы люди заходили в неё и не терялись, видели, чем мы занимаемся. Структурировать в группе нашу историю, чтобы каждый мог зайти и прочитать её. Ещё есть идея организовать официальное членство в «МИ», сейчас такого нет. В течение года будем помогать Центру коми культуры, Дому дружбы народов, заниматься волонтёрством. Надеюсь, у нас будет получаться выезжать в районы, проводить лицей при «МИ». С помощью лицея мы знакомим школьников с культурой коми народа через игры, квесты и другие мероприятия, показываем, как мы сохраняем этот язык, учим каким-то проектам, проводим этнодискотеки. Но вот по поводу этнодискотек. У нас нет коми зажигательных песен, как, например, в Удмуртии, а очень бы хотелось иметь. У них там есть музыканты, которые придумывают современную музыку, переделывают песни. Например, у нас в республике переделали песню «Мича нывка», а в Удмуртии переделали «Тает лёд». Теперь эти финно-угорские хиты в переводе слушают все, они стали общероссийскими. Потом я хочу провести большую агитационную работу. У нас ведь много коми студентов, да и вообще молодёжи. Многие просто не знают о существовании нашей организации. За лето мы будем готовить агитку, а уже осенью, с началом учебного года, приступим к её реализации.

— Сколько людей хотите набрать с помощью агитации?

— Чем больше, тем лучше. Но вообще неплохо бы добрать как минимум человек 30. Хотелось бы побольше представителей из районов.

— Ты в должности уже около месяца. Что успели сделать за это время?

— Уже начала структурировать правление и вообще саму организацию. Из мероприятий недавно прошёл «Шаньга-фест» в этнокультурном парке, где представители союза проводили мастер-класс по изготовлению коми шанег.

— Столкнулась ли ты с какими-то проблемами, вступив в должность?

— На мой взгляд, главной проблемой была нечёткая структурированность, не было как такового распределения обязанностей. Сейчас я в основном занялась именно этим. Также проблема – это наше количество. Именно молодёжи, то есть студентов моего возраста, в союзе очень мало. В основном у нас люди, которым больше 25 лет. Хочется омолодить состав.

— Сейчас в народе распространено мнение, что коми язык – это язык бабушек и дедушек. Молодёжь стесняется на нём говорить. Как думаешь, в чём причина? Может, есть какие-то притеснения от русских?

— Такая ситуация уже давно, я даже не понимаю, с чем это связано. Может, с политикой, может, вообще с состоянием республики. В молодёжной среде коми совсем не развит. Разговаривают только в своих кучках, среди близких друзей. Сама я очень люблю коми язык и никогда не стеснялась на нём говорить. Как таковых притеснений нет, но есть обидные слова, которыми русские часто называют коми. Например, комяк. Если ты комяк, значит, тупой. Русские даже иногда друг друга называют – «ну ты комяк». Откуда тогда столько знаменитых коми людей, если считается, что коми не очень умные. Не понимаю, откуда это пошло, ведь мы все живём в Республике Коми, мы должны гордиться тем, что у нас есть свой язык. Вот поедешь в какую-то другую точку России и скажешь, что ты из Коми, так ведь сразу спросят — у вас ведь там есть свой язык да? И что в ответ скажешь, что не знаешь его, что там комяки какие-то? Получается, этим человек сам себя ущемляет, получается, не любит свою родину, свою землю.

— Тебя саму так называли?

— Бывало. Если друзья так называют в шутку, то не обидно. Но когда ты понимаешь, что это звучит по контексту как «ну ты тупой», то это очень задевает. У меня в компаниях бывало такое. Ругались очень, я уходила из таких компаний. Это было в моём поселке, он у нас многонациональный. Там и молдаване, и болгары, и азербайджанцы. Так что бывало разное.

— Были ли какие-то обидные случаи?

— Ну вот недавняя история с таксистом вызвала между большой ажиотаж. Реакция была очень негативная. Мы ведь живём в республике, где два государственных языка. Мы имеем право разговаривать в общественном транспорте на коми. Многие ссылаются на то, что где люди не знают коми, нужно говорить на том языке, который знают все. Но ведь в общественном транспорте люди, которых ты не знаешь. Почему мы не можем поговорить на родном языке. Мы с друзьями, например, даже когда в магазин заходим, здороваемся на коми. Некоторые смотрят осудительно, а некоторые даже ответ говорят по коми.

— «МИ» поддерживает своих? Защищает как-то?

— Да, в этом и плюс членства у нас. Если нужна помощь, к нам можно обратиться. Поэтому и нужно агитацию провести, чтобы коми молодёжь знала, что у них есть люди, к которым они могут обратиться с проблемами. Мы всегда поможем, примем и будем рады всех видеть.

— Нужно ли всё-таки учить коми язык в школах? Или даже в вузах?

— Конечно, хотя бы обычные простые слова. Мы же учим английский в школе. Многие, изучая его, даже не рассчитывают, что он им в жизни пригодится. Также и с коми. Может, ты не планируешь говорить на нём, но ведь пару слов запомнить пригодится. Важно знать хотя бы, как звучит коми, примерно какая у него орфография, правила речи. Вот мы, как русские, ведь используем иностранные слова в речи. Каждый день можно услышать слово «окей», например. Также в жизнь можно было бы запустить коми слова и фразы, такие как чолӧм («Привет») или бур вой («Доброй ночи»). В школе учить коми нужно, в вузах сделать коми, как обязательный к изучению, будет малоэффективным преобразованием. Только если в определённых направлениях, таких как педобразование, например. Ведь это сложный язык, это будет трудно для студентов. Но очень плохо, что коми факультеты закрывают. Сейчас я в СГУ учусь на единственной коми специальности во всём университете.

— А если к вам в «МИ» придёт русскоговорящий человек, примете его?

— Мы будем вообще рады! Если ему интересен язык и культура родной республики мы с ним найдём общий язык. Да и к тому же члены «МИ» ведь понимают, что человек русский, значит, и говорить с ним будем на русском, но, конечно, не забывая и про других ребят в организации, которые говорят по коми. Это наоборот плюс, что к нам придут русские. Сейчас среди нас есть ребята, которые понимают коми, но плохо говорят на нём. Так что если у кого-то есть желание изучать коми язык, общаться с молодёжью, делиться мнением, новыми идеями, которые можно в дальнейшем реализовать, узнать о самобытных прелестях, культуре и истории коми края, мы с радостью его примем.

Валерия Марухно

Фото предоставлены респондентом