Артур Чилингаров рекомендовал властям республики поддержать этнографический видеопроект студентов из Коми

В Москве завершил свою работу Второй международный молодежный фестиваль народного творчества и мультимедиа «Молодая Арктика-2017». Всего на фестиваль «Молодая Арктика-2017» было представлено 80 киноработ. Наш регион на конкурсе представил фильм «Карта легенд Республики Коми». Фильм снят в виде зарисовок путешественников и рассказывает о легендах, бытующих в различных уголках Республики Коми.

Работа получила приз и диплом фестиваля за популяризацию духовной культуры и истории родного края. Председатель жюри Алексей Вахрушев поблагодарил съемочную группу за обращение к теме своих истоков и посоветовал продолжить проект: создать цикл передач, используя для съемок разные сезоны года и расширив географию проекта.

«Эта победа дает диплом, мелкие символические призы, вроде флешек. Но самое главное, это много отзывов от режиссеров вроде Вахрушева. Он крут, снимал для National geographic и «Дискавери» и разных журналистов. Подметив недочеты, они настаивали, чтобы мы продолжали нашу передачу. Сказали, что самобытно, информативно и весело. Даже написали рекомендательное письмо от Русского географического общества с подписью Артура Чилингарова (депутат Госдумы России, исследователь Арктики, первый вице-президент РГО – прим. авт.) на имя Сергея Гапликова. Рекомендуют поддержать наш проект. Это очень приятно», — рассказал один из авторов «Карты легенд Республики Коми» Никита Белорусов.

Создатели видеопроекта намерены подать заявку на участие в различных конкурсах и грантах. В прошлом году их фильм получил грант Миннаца Коми.

Сам Н.Белорусов, выпускник Московского государственного института культуры по специальности «Режиссер кино и телевидения», на днях сдал дипломный фильм на «отлично» и теперь как полноправный режиссер готовит маршрут и места для съемок, которые пройдут летом. Ищет соратников. Обещает, что второй сезон передач будет проработан еще лучше.

Илья Баканов