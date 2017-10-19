Более 200 участников соберет общереспубликанский Слет Российского движения школьников

С 21 октября по 27 октября в Детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада» состоится республиканский Слет участников Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Республике Коми.

В слете примут участие более 200 ребят из разных муниципалитетов региона в возрасте 10-17 лет, а также педагоги-кураторы направлений деятельности РДШ в образовательных организациях Республики Коми.

В программу слета входят подиум-дискуссии на актуальные темы, интересующие современных подростков, мастер-классы от профессионалов, встречи с известными людьми Республики Коми в рамках проекта «Классные встречи», культурно-досуговая программа, предвыборная кампания членов детских советов.

Итогами слета станут разработка проектов по направлениям деятельности Российского движения школьников (личное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное); выбор актива республиканского Детского совета и детским советов по направлениям работы РДШ; разработка модели создания местного отделения Российского движения школьников в муниципальных образованиях Республики Коми; обмен опытом участия пилотных площадок РДШ в РК по итогам участия во всероссийских конкурсах, фестивалях, слетах.

По сообщению Минобрнауки РК