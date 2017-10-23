Что в год грядущий РДШ готовит

Ближайшие планы Российского движения школьников узнали активисты организации на республиканском слете, проходящем в детском оздоровительном центре «Гренада». Участвовать в них призывал куратор РДШ в Коми Василий Андреев.

На обсуждении собрались «ветераны» движения, представители 20 опорных площадок РДШ республики, открытых год назад. За плечами школьников Коми победы в многочисленных конкурсах, вроде «Сила РДШ», «Прыгай с РДШ», участие в церемонии ТЭФИ и Детском космическом фестивале на Байконуре.

Для закрепления пройденного дети посмотрели видеоролики с итогами года, как российскими, так и республиканскими. Каждый раз, когда они видели на экране себя или своих знакомых, раздавались бурные овации.

В.Андреев заметил, что четверо из пяти представителей Коми на российском финале конкурса «Лидер XXI века», который пройдет с 20 по 24 ноября в Казани, — активисты РДШ.

Он сообщил, что для тех, кто выбрал направление «Лидерство», будут проводиться вебинары. На них популярно расскажут, как составлять проекты.

Проект «Будущая профессия» предполагает профориентационную работу, в частности, организацию встреч со специалистами разных отраслей.

Суть проекта «Классные встречи РДШ», как можно догадаться из названия, в организации бесед школьников с интересными личностями, деятелями культуры, науки, спорта. В.Андреев спросил у школьников, кого бы они хотели пригласить на встречу.

«Раиса Сметанина, Юлия Самойлова, Валерий Леонтьев, Василий Рочев, рэпер из Печоры», — высказали они свои пожелания.

Детский кинофестиваль, на котором дети под руководством профессионалов будут снимать фильмы по своим сценариям, будет продолжен. Как и проект «Сила РДШ». Помимо «Прыгай с РДШ» появятся новые виды. Например, «Жонглируй с РДШ». Суть в том, кто больше «набьет» футбольный матч. Победители получат приглашение на Чемпионат мира по самой популярной спортивной игре.

Также Российское движение школьников готовится провести «Читай с РДШ», включающий конкурсы «Русские рифмы» и «Мой личный дневник». «Юные экологи» со всевозможными экологическими акциями, «Юные добровольцы» по развитию волонтерства, «Военно-патриотическое воспитание» с «Зарницей» и прочими играми также входят в планы движения. Мастер-классы по журналистике предложит «Медиашкола РДШ» под руководством Яны Чуриковой.

В.Андреев признал, что в этом году они упустили конкурс юных краеведов «Я познаю Россию». А вместе с конкурсом и возможность совершить познавательный тур по Волге. Поэтому в следующий раз надо в нем участвовать. Тем более что в республике есть о чем рассказать.