День молодежи по-ижемски: гребля и стрельба, мотопробег и заплетание косичек

25 июня в селе Ижма состоится масштабная игра по станциям «Тытчö-татчö». Участникам квеста предстоит множество заданий различной тематики – стрельба из пневматической винтовки, определение азимута, оказание первой медицинской помощи, викторины на знание истории Ижемского района, маневрирование на велосипеде и пожарное развертывание.

Начальник управления образования администрации МР «Ижемский» Анжелика Волкова: «Также игрокам предстоит сделать доброе дело пожилым людям – это будет помощь в быту или по хозяйству. По завершению мы ждем участников на вкусную уху и песни у костра».

Для участия будут сформированы команды по 5 человек. Категория: жители Ижемского района от 18 до 50 лет. Заявки принимаются по адресу romankanev@gmail.com или в управлении образования Ижемского района до 25 июня.

В этот же день с 19.00 запланирован мотопробег по с. Ижма. К участию приглашают владельцев железных коней (наличие водительских прав категории «А» обязательно). Колонна будет передвигаться в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции.

Кроме того, вечером у Ижемского ЦДК будет организована молодежная площадка, где мужчины смогут проверить свои силы в армрестлинге, перетягивании каната и поднятии гири, а девушки заплести косички и нанести макияж. Также состоится праздничный концерт и дискотека.

В Щельяюре праздник молодежи отметят совместно с Днем поселка. На р. Печора состоятся традиционные соревнования по гребле на морской шлюпке, а на территории Щельяюрской школы пройдут спортивные состязания «Старты надежд».

По сообщению администрации Ижемского района