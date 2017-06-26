День молодежи в Ижме отметили ухой и метанием ножей

День молодежи в Ижме начался с игры «Тытчö-татчö». В этом году в игре приняли участие четыре команды: — команда «Адреналин» Ижемской ЦРБ, занявшая в итоге первое место, команда «МЧС» 81-го отряда поисково-спасательной части, ставшая второй. А также команды ТЦ «Пера» «Ижемские медведи» и «Педсовет» Ижемской школы.

Игра состояла из станций, которые располагались возле Дома культуры, памятника В.И. Ленину, в парке, в историко-краеведческом музее, возле детского сада, на школьном стадионе и во дворе Нины Пантелеймоновны Рочевой.

1. Викторина на знание Ижемского района

2. Бросание аркана

3. 1 медицинская помощь

4. Доброе дело

5. Коми-плетение

6. Гонки на велосипеде

7. Атлас Ижемского района

8. Медводдза анбур — Первая азбука (Стефанова азбука)

9. Меткий стрелок

10. Одевание боевой одежды пожарного и боевое развертывание

11. Метание ножей.

После пройденных испытаний участников и гостей ждала уха, коми шаньги, песни о нашей коми земле у костра.