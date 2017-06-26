День молодежи в Ижме отметили ухой и метанием ножей
День молодежи в Ижме начался с игры «Тытчö-татчö». В этом году в игре приняли участие четыре команды: — команда «Адреналин» Ижемской ЦРБ, занявшая в итоге первое место, команда «МЧС» 81-го отряда поисково-спасательной части, ставшая второй. А также команды ТЦ «Пера» «Ижемские медведи» и «Педсовет» Ижемской школы.
Игра состояла из станций, которые располагались возле Дома культуры, памятника В.И. Ленину, в парке, в историко-краеведческом музее, возле детского сада, на школьном стадионе и во дворе Нины Пантелеймоновны Рочевой.
1. Викторина на знание Ижемского района
2. Бросание аркана
3. 1 медицинская помощь
4. Доброе дело
5. Коми-плетение
6. Гонки на велосипеде
7. Атлас Ижемского района
8. Медводдза анбур — Первая азбука (Стефанова азбука)
9. Меткий стрелок
10. Одевание боевой одежды пожарного и боевое развертывание
11. Метание ножей.
После пройденных испытаний участников и гостей ждала уха, коми шаньги, песни о нашей коми земле у костра.
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