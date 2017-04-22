Девятиклассница из Коми победила на российском финале «Отечества»

В Москве подвели итоги второго потока Финала Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», который проходил в столице с 17 по 21 апреля.

Как сообщила руководитель делегации Коми, педагог Центра детско-юношеского спорта и туризма Татьяна Турьева, нашу республику представляли семь участников из Сыктывкара, Ижмы, Прилузского, Сысольского и Усть-Вымского районов района. В секции «Литературное краеведение» с работой «Мифопоэтические образы в лирике Нины Обрезковой», первое место заняла девятиклассница Гимназии искусств при Главе РК имени Ю.А. Спиридонова Татьяна Порсюрова (руководитель — Зварич Лидия Яковлевна, учитель коми языка и литературы).

Призёром Конкурса, получив диплом третьей степени, стала Анна Юшкова, воспитанница Центра детского творчества Эжвинского района г. Сыктывкара. Она с успехом представила на суд жюри в секции «земляки» своё исследование «Не пропал без вести. Горький привет из августа 1944 года» (страницы судьбы слобожанина Коданёва Василия Васильевича, пропавшего без вести на фронте в 1943 году), руководитель — Канева Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования.