Добровольцы из Японии будут делать кормушки для лосей в «Югыд ва»

В национальном парке «Югыд ва» с 9 по 15 марта пройдет Русско-японский волонтерский лагерь. Восемь волонтеров из двух стран в течение недели будут искать, устанавливать, а также документировать и анализировать следы диких животных для зимнего маршрутного учёта. Участники также будут заниматься изготовлением кормушек и солонцов для лосей.

«Стоит отметить, что это интересный опыт как для российских волонтеров, так и для иностранных. Кроме необычного вида деятельности будет и необычное его исполнение – участникам будет необходимо научиться ходить на лыжах. Работа волонтера – прекрасная возможность не только провести время в удивительных по своей красоте местах, расширить свой кругозор и знания, но и внести свой посильный вклад в сохранение и развитие парка, который является одним уникальных мест в мире», — говорит организатор проекта Анна Душейко.

«Что касается этого лагеря, то настолько, если честно, хочу принять участие, что аж мурашки. Во-первых, я с детства катаюсь на лыжах, во-вторых, давно хотела поучаствовать именно в российском проекте, связанном с экологией/помощью природе, и, наконец, в-третьих — учу японский и уже лет 8 как изучаю японскую культуру, так что какое-то комбо!» — отметила участница лагеря Анастасия.

Один из участников лагеря из Японии поделился своими причинами участия в этом проекте: «Я хочу «попробовать» девственный лес Коми, где природа сохранилась. Я имею ввиду, что хочу изучить отношение людей с культурой и природой Крайнего Севера. Я хочу, использовать опыт этой программы для сохранения окружающей среды горы Танзава в моем родном городе».

Организаторами проекта выступили общественные активисты Республики Коми совместно с национальным парком «Югыд ва» и межрегиональным движением «Сфера».

Это уже второй международный лагерь в регионе и как отмечают организаторы спрос на них у молодежи растет, достаточно большое количество желающих, как в России, так и за рубежом.