Два дня РДШ в Усинске

С 1 сентября 2016 года Российское движение школьников набирает обороты по всей России. И Республика Коми не осталась в стороне. В Усинске две общеобразовательные организации с сентября получили статус пилотных – это МБОУ «СОШ №5» г. Усинска и МАУДО «Центр дополнительного образования детей» г. Усинска.

Много было проведено семинаров и мероприятий в рамках РДШ, но первые дни февраля в Усинске надолго запомнятся учащимся, их родителям и педагогам. 7 – 8 февраля 2017 в нашем городе прошли очень значимые встречи с Василием Андреевым, координатором деятельности РДШ по Республике Коми.

7 февраля всё началось на семинаре для педагогов «Организация работы в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», на котором педагоги смогли не только услышать информацию об РДШ из первых уст и задать интересующие их вопросы, но и разработать проекты работы с классными коллективами в рамках направлений деятельности РДШ.

Вечером состоялась встреча с родителями, без которых невозможно полноценно реализовать программы РДШ. Родители смогли не только получить информацию о новом движении, но и услышать, что же в нашем городе уже сделано, из уст самих детей.

8 февраля – день, посвященный встрече с учащимися. Многие из пришедших на семинар уже слышали о Российском движении школьников и даже были на слете в г. Сыктывкаре, но это только повысило их интерес и желание принимать активное участие в мероприятии. Ребятам предлагалось придумать проекты в рамках Дней единых действий РДШ. Выполненные проекты были интересными, так, например, активисты школы №2 проводить «Парад талантов» в день 1 июня, на котором каждый смог бы проявить себя и найти занятие по душе; активисты школы №3 предложили медиапроект «Попади на ТВ» в рамках развития детского телевидения. Василий Михайлович, подводя итоги встречи с учащимися, пожелал им быть мечтателями и стараться воплощать свои лучшие мечты в жизнь.

Одним из ярких мероприятий в течение этих двух насыщенных дней стало ток-шоу, организованное участниками Городского совета лидеров «Мы вместе!», «Встречи с интересными людьми», главным героем которого стал, естественно, Василий Михайлович. Вопросы на ток-шоу были самыми разными, иногда очень каверзными, но Василий Михайлович отвечал на всё честно и с честью выдержал все испытания! Закончилось ток-шоу официальным танцем РДШ.

Елена Кулько, г. Усинск