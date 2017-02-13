Два молодежных совета Троицко-Печорского района встретились под эгидой Года экологии

Состоялась встреча советов молодёжи п.Якша и п.Комсомольск-на-Печоре. Так как 2017 год объявлен годом экологии, и встреча получилась соответствующей направленности.

Начался этот день с посещения музея природы Печоро-Илычского заповедника, где сотрудник Татьяна Чеплак провела увлекательную экскурсию. После все дружно отправились на «покатушки на ватрушках». Много смеха, бодрости и заряд энергии получили все ребята.

Слегка уставшие, но очень довольные, отправились в дом культуры пить чай с вкусным пирогом. После чаепития была игра «Эко — шоу», предварительно разделив молодёжь на две команды «Тайга» и «Сафари».В ходе игры были проведены различные конкурсы,викторины, эко-сюрпризы и многое другое.

Сегодняшняя встреча советов молодёжи была плодотворной:

записан видео-ролик «Поздравление района с 86-летием», проведена Всероссийская акция «Письмо Победы», участвовали во Всероссийском заповедном уроке (изготовление книжечки «покемод»).

На память о встрече все ребята получили памятные блокноты с логотипами своих советов. Решено,что следующая встреча пройдет в мае в пст.Комсомольск-на-Печоре.

Закончилось наше мероприятие молодёжной дискотекой с игровой программой.