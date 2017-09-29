Три школьника представляют Коми на Всероссийском военно-патриотическом слёте РДШ

С 28 сентября по 1 октября в Московской области пройдёт Всероссийский военно-патриотический слёт Российского движения школьников. Участниками слёта станут 500 человек — лидеры школьного актива, педагоги и руководители военно-патриотического направления РДШ из разных регионов страны.

Как рассказал «Твоей Параллели» координатор РДШ в Коми Василий Андреев, от республики туда отправились три школьника: Ольга Савинова и Евгений Богенс из Воркуты, а также Алексей Литвинов из Койгородка.

В рамках четырёхдневной программы участники познакомятся с основными поднаправлениями работы военно-патриотического направления Российского движения школьников, примут участие в мастер-классах по организации мероприятий, посетят тематические занятия, направленные на развитие системы патриотического воспитания молодёжи в современной России.