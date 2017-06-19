Фильм «Карта легенд Республики Коми» стал призером международного молодежного фестиваля

В Москве завершил свою работу Второй международный молодежный фестиваль народного творчества и мультимедиа «Молодая Арктика-2017». Задача фестиваля – оказать поддержку документальным фильмам, а также интегрировать российский медийный продукт в общемировой кинематографический процесс. Фестиваль призван также стать ориентиром движения на Север, в Арктику, индикатором разумного и бережного отношения к этой уникальной территории.

Республику Коми на фестивале представил фильм «Карта легенд Республики Коми», получивший в 2016 году финансовую поддержку Министерства национальной политики Республики Коми в рамках конкурса «РÖДВУЖ» на лучший проект для коми диаспоры в области сохранения и развития традиционной культуры коми в условиях современного общества. Фильм снят в виде зарисовок путешественников и рассказывает о легендах, бытующих в различных уголках Республики Коми.

Работа получила приз и диплом фестиваля за популяризацию духовной культуры и истории родного края. Председатель жюри Алексей Вахрушев поблагодарил съемочную группу за обращение к теме своих истоков и посоветовал продолжить проект: создать цикл передач, используя для съемок разные сезоны года и расширив географию проекта.

Всего на фестиваль «Молодая Арктика-2017» было представлено 80 киноработ, 7 из которых отмечены призами жюри.

По сообщению Миннаца РК