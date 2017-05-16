Французские автопутешественники по пути во Владивосток заедут в Сыктывкар

22-23 мая Сыктывкар посетит французский журналист Жерар Пинге, автор книги «La Transsibérienne en Solitaire» / «Транссибирское путешествие в одиночестве» в рамках автопробега по России. С компанией французских путешественников Жерар на микроавтобусе и автомобилях движется в сторону Владивостока, где он уже был в 2012 и 2013 годах. Начальной точкой их маршрута был город Брест во Франции.

По словам Пинге, он организовал это путешествие для того, чтобы поделиться своей любовью к России с теми французами, которые еще не знакомы с ней. В дороге иностранцы пробудут 115 дней, из них 90 дней – в России.

«Чтобы попасть в Сыктывкар, придется делать круг из Перми в Киров и обратно. Но я уверен, что это того стоит! Своими рассказами о красотах Коми и национальном колорите меня увлекла уроженка Сыктывкара, руководитель ассоциации «Франко-русский мир» Надежда Фуасси», – говорит Жерар Пинге.

В течение всего путешествия французское авторалли проедет через такие регионы, как Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Хакассия, Удмуртия, Мари Эл, Саха, Татарстан, Чувашия, Тува.

В Сыктывкаре участники французского авторалли встретятся со студентами в Национальной библиотеке Республики Коми. Гости изъявили желание пообщаться с Раисой Сметаниной и представителями Ижемского землячества. Запланирована также пресс-конференция с журналистами.

Французские гости совершат пешеходную прогулку по достопримечательностям Сыктывкара и устроят фотоссесию в национальных костюмах коми.

По пути из Сыктывкара в Киров французы посетят Финно-угорский этнокультурный парк.

По сообщению Минкультуры РК