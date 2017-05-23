Французские автопутешественники приехали в столицу Коми после встречи с сыктывкарской студенткой

Сыктывкар посетила группа французских путешественников во главе с журналистом Жераром Пинге, автором книги «La Transsibérienne en Solitaire» / «Транссибирское путешествие в одиночестве» в рамках автопробега по России. На микроавтобусе и автомобилях они стартовали из города Брест, расположенном на берегу Атлантического океана, и двигаются в сторону Владивостока, до Тихого океана.

В Национальной библиотеке Коми они встретились со студентами и ответили на их вопросы, а также пообщались с журналистами.

«Путешествие в Сыктывкар случилось из-за двух встреч во Франции. Во-первых, руководитель ассоциации «Франко-русский мир», уроженка Сыктывкара Надежда Фуасси откликнулась на анонс поездки и предложила сюда приехать. Но вряд ли бы мы этим воспользовались, если бы я не подвез голосовавшую девушку, которая оказалась сыктывкарской студенткой. Я верю в судьбу, и эти встречи ее определили», — рассказал господин Пинге.

По словам гостя, он организовал это путешествие для того, чтобы поделиться своей любовью к России с теми французами, которые еще не знакомы с ней. На решение совершить такой автопробег повлияла и русская песня, в которой есть строчка «От Бреста до Находки». Практически она и предопределила маршрут. В дороге иностранцы пробудут 115 дней, из них 90 дней – в России. В течение всего путешествия французское авторалли проедет через такие регионы, как Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Хакассия, Удмуртия, Мари Эл, Саха, Татарстан, Чувашия, Тува.

В Сыктывкаре Жерара Пинге удивили два прогуливающихся в окрестностях города верблюда, которые, по его наблюдениям, неплохо себя здесь чувствуют, несмотря на холодный климат.

«Я был очень удивлен, но дороги из Йошкар-Олы до Кирова и от Кирова до Сыктывкара просто прекрасные. С ними не было ни одной проблемы. Скорее, нас неприятно удивили федеральные трассы, построены очень неравномерно, когда четыре полосы резко превращаются в узенькую колею, по которой невозможно проехать», — поделился впечатлениями Ж.Пинге.

Общаясь со студентами, он пообещал еще раз вернуться в Коми, чтобы побывать на плато Маньпупунёр. Кстати, на его вопрос, были там кто-то из десятков присутствующих на встрече учащихся, никто руки не поднял.

Также гости прогулялись по городу, встретились с представителями Ижемского землячества, побывали в музее Раисы Сметаниной и пообщались с олимпийской чемпионкой.

Илья Баканов

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