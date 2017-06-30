Главы регионов узнали о Волонтерах Победы Коми

Координатор в Северо-Западном федеральном округе и руководитель Волонтеров Победы в Республике Коми Анна Гагарина презентовала Движение перед губернаторами субъектов Северо-Западного федерального округа во главе с полномочным представителем Президента Российской Федерации в СЗФО Николаем Цукановым.

Анна рассказала о готовности ребят включаться в решение важных государственных задач. Николай Николаевич выразил готовность помочь в консолидации усилий.

Напомним, Анна Гагарина вошла в пул федеральных экспертов Федерального агентства по делам молодежи по оценке работ участников Всероссийского конкурса молодежных проектов направления «Молодежное самоуправление и экологическое мышление».

«Работа в качестве эксперта помогает выявлять талантливых, социально активных лидеров среди молодежи и стимулировать их для дальнейшего становления и роста», – отметила Анна.