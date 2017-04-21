Иностранные студенты рассказали, что они думают про Воркуту

В сети появился ролик, в котором иностранцы рассказывают о том, что они думают о Воркуте. Авторы короткого видео уверены, что их идея позволит в будущем развивать студенческий туризм в России и в соседних странах.

«Мы решили, что про Воркуту в таких роликах не должны рассказывать экскурсоводы или историки. Намного лучше это сделают студенты, которые приехали учиться в Россию из другой страны. Кто-то знаком с жителями этого города, а лишь слышал и говорит про стереотипы. Но даже когда эти ребята говорят про оленей вместо машин, удивляются архитектуре, рассказывают про тундру, хочется залезть в Интернет и лучше узнать Воркуту. А может быть и вовсе туда поехать», — отмечает один из создателей ролика, студентка 1 курса магистратуры УрФУ по направлению «Лингвистика» Юлия Осадчева.

По словам Юлии, студенческий туризм может быть интересен разным городам нашей страны. С помощью этих роликов можно показать потенциальным туристам, что Воркута пользуется спросом у иностранцев, а значит этот город может заинтересовать каждого из нас.

«Учащиеся и так время от времени ездят в Санкт-Петербург или Москву, так почему студент из Екатеринбурга не может посмотреть на достопримечательности Воркуты, также заселиться в гостиницу или хостел и отправиться знакомиться с этим городом?», — считает создатель ролика.

Авторы проекта готовятся к запуску целого короткометражного сериала про города России и Казахстана. Оценить эффективность можно будет уже этим летом, когда некоторые из учащихся решат провести время в Воркуте или в другом интересном городе.