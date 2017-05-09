Кадеты и ветераны вместе участвовали в торжественном шествии Великой Победы

На Стефановской площади столицы Коми традиционно состоялось главное событие праздничного 9 мая – митинг и торжественное шествие, посвященные 72-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне.

Задолго до начала митинга на площади выстроились участники шествия. По периметру наиболее удобные для просмотра места занимали горожане. Многие были с детьми. Свои почетные места занимали участники и ветераны Великой Отечественной войны.

В 10:45 на площадь подошло руководство республики и ветераны, принимавшие участие в возложении цветов на мемориале «Вечная слава».

Митинг открыл мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Затем торжественную речь с минутой памяти о погибших в годы войны произнес глава Коми Сергей Гапликов.

С ответным словом от лица ветеранов выступил участник Великой Отечественной войны Никон Хатанзейский.

«9 мая – особая дата. Нашему народу пришлось заплатить слишком большую цену за право жить под мирным небом. 27 миллионов граждан нашей страны погибли в этой войне. Из них — 60 тысяч жителей нашей республики», — произнес Н.Хатанзейский.

Курсант учебного центра войсковой части 5134 Станислав Жданов поздравил участников митинга от лица военнослужащих Национальной гвардии. Он отметил, что память о героических подвигах солдат Великой Отечественной войны живет в сердце каждого из нынешнего поколения военных.

После закрытия митинга началось торжественное шествие. Открывали его знаменосцы с флагом России, копией Знамени Победы и знамени 28-й Невельской дивизии.

За ними последовали те, кто представляет будущее Вооруженных сил России – кадеты авиационных классов сыктывкарских школ №№ 12 и 25. Сегодняшнее поколение армии было представлено военнослужащими Центра подготовки личного состава Национальной гвардии.

В шествии также приняли участие отряд мобильный особого назначения Росгвардии, подразделение МЧС, сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний, судебные приставы, ветераны воздушно-десантных войск и сводный расчет казаков Коми.

Завершил торжественной шествие военный оркестр сыктывкарского гарнизона.

На площадь заступил «Бессмертный полк». Тысячи людей с плакатами своих дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, заняли все пространство Стефановской.

Тысячи людей, включая руководство республики, исполнили три песни: «Священная война», «Катюша» и «День Победы».

Затем «Бессмертный полк» продолжил свое шествие к Свято-Стефановскому собору. К нему примкнули и представители региональной власти, несшие портреты своих героев.

Площадь опустела. Ветеранов пригласили пройти в сквер за памятником Ленину. Для них открыли полевую кухню и концертную программу профессиональных творческих коллективов.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва