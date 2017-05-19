Как московские студенты снимали передачу про Коми

Этим летом начнется работа над вторым сезоном передач «Карта легенд Республики Коми». Его авторы – студенты московских вузов, уроженцы республики. Режиссер, оператор и монтажер Никита Белорусов рассказал о себе и своей команде, почему они решили рассказать о Коми, о судьбе своего проекта и курьезах на съемках.

Идея создать цикл передач о легендарных местах Коми и сделать это в молодежном формате уже несколько лет не отпускала Н.Белорусова и второго автора проекта Дениса Селиванова. Но им не хватало опыта путешествий, да и опыта съемок на выезде тоже. До этого они снимали много различных студенческих работ, но даже на небольшую экспедицию дерзнуть не решались.

«Работая над другими проектами, мы общались с рыбаками, лесниками, также многие наши родственники часто ходят в лес охотиться, собирать грибы, ягоды или рыбачить. Поэтому мы были наслышаны о различных невероятно красивых или наоборот страшных местах нашей родины. А наши бабушки, выросшие в деревнях, где электричество появилось только в 50-х или 60-х годах, вообще являются уникальными носителями легенд, историй и верований коми людей из глубинки», — рассказывает режиссер проекта.

В один момент молодые люди поняли, что у них есть несколько тысяч рублей на гречку и бензин для старенького УАЗика Дениса, есть уже некий опыт, есть камера и информация, куда ехать. И отправились в глушь — снимать.

«Давно пора было рассказать людям республики о той земле, где они живут. Многие молодые люди находятся в информационном вакууме по вопросам малой родины. Многие думают, что наша республика неинтересная, ни разу не великая. Это большая ошибка! У нас есть и большая история, и свой эпос, и огромнейшее количество легенд от мала до велика», — уверен Н.Белорусов.

Проект решили создавать частично по концепции передачи «Орёл & Решка», частично вдохновляясь свободным стилем различных travel-VLOG’ов с Youtube. Доехать вышло далеко не до всех мест. Где-то не хватило опыта на дорогах, где-то не смогли найти локацию без сопровождения местных жителей. Съемочная группа считает чудом, что им удалось объездить столько мест и донести истории до зрителя, имея такую спартанскую материально-техническую базу и осуществляя подготовку своими силами. В информационном плане им очень помогали жители деревень, близ которых шли съемки, а также работники музеев, краеведы. Именно от них они узнали «живые» легенды, а не сухие энциклопедически строчки.

Отличительной особенностью передачи от любого другого подобного контента является неформальный стиль подачи, легкий юмор.

«Мы ушли от стереотипных, навязанных телевизором способов рассказа истории, ведь наше поколение такое не переваривает. Со зрителем нужно говорить быстрее, менее формально. Такой стиль съемки помог нам получить положительные отзывы не только от людей, радеющих за коми культуру и историю внутри региона, но и от простых школьников, которые знают, кто такой BadComedian, но ни разу не слышали, кто такой Корт Айка», — считает режиссер.

Просмотры полного первого сезона школьникам прошли «на ура», манера подачи материала заинтересовала молодёжь. Показы проходили не только среди учащихся Коми, но и в московских школах. Там фильм был показан три или четыре раза детям с 4-го по 11-й классы, и все они были заинтересованы материалом, расспрашивали автора про жизнь в Республике Коми и легенды коми народа в два раза дольше, чем идёт сам фильм.

Во время завершения работы над передачей, студенты подали заявку на грант Министерства национальной политики Коми и получили небольшую сумму, которая помогла закончить монтаж и сведение проекта. Но до этого предстоял длинный съемочный путь за свои студенческие накопления. Поддерживала лишь идея сделать интересный ровесникам проект, который будет нести пользу Республике Коми. Как его потом доносить до зрителя, авторы еще не думали.

Иногда сложная работа с техникой, скачивание материала происходило в буквальном смысле «на коленке», бывало и на печи в деревенском доме, и на дымящемся капоте УАЗа, застрявшего в трясине. Используя только свои производственные мощности, студенты, разумеется, не смогли сразу взять и добраться до плато Маньпупунёр или Национального парка «Югыд-Ва». Они хотят сделать это в следующих сезонах, если найдут поддержку в Республике Коми. А пока даже проехать дальше, чем 200 км от Сыктывкара, для них было проблематично с технической точки зрения.

Всего в первом сезоне семь эпизодов. Летом первый сезон закончится, и в августе они будут запускать съемки второго. Сейчас подбирают места, легенды, ведут предварительные переговоры со всеми, кто может как-то посодействовать процессу.

Первый сезон снимался в течении трех недель, монтаж шел несколько месяцев. В формате единого фильма передача была дважды показана по телеканалу «Юрган», а также участвовала на таких кинофестивалях, как «Берегиня — 2016», заявка подана на Finno-ugric film festival и «Туйвеж». Также короткая версия фильма участвовала в конкурсе «Моя кинолетопись».

Конечно, без интересных случаях на съёмках не обходилось. В основном они были связаны с тем, как авторы умудрялись застревать в различных болотах и пытались по четыре часа из них выехать: кидали под колеса ветки, толкали машину, один раз даже дергали трактором.

«Был случай, когда пьяный местный житель поехал с нами показать дорогу и крепко заснул. А мы стоим в диком лесу, дорога кончилась, начало темнеть, в кустах какое-то шуршание, а развернуться машине нельзя — везде болото. Каким-то чудом Денис развернул машину, и мы, долго плутая по дорожкам, еле выехали на трассу к началу ночи. Местный житель затем очнулся как ни в чем не бывало и долго удивлялся, почему мы не собрали грибов. Съемка в тот день сорвалась, но зато мы поняли, что гидов надо подбирать тщательнее», — вспоминает режиссер.

Сейчас Н.Белорусов в Москве доснимает дипломный фильм, окончит институт и летом вернется в Коми для съемок второго сезона «Карты легенд Республики Коми». Через месяц группа начнет интенсивно прорабатывать маршрут, искать спонсоров.

«Полагаю, многим фирмам и корпорациям, работающим в Коми, было бы полезно поддержать наш проект. Он не требует больших финансовых вливаний. Такую работу как монтаж, съемку, цветокоррекцию, озвучание, организацию процесса наша команда готова выполнять практически за идею, сделав проект на 90% дешевле, чем сделали бы его любые другие люди, не заинтересованные в нем настолько искренне», — уверен Н.Белорусов.

Сейчас студенты готовятся обивать пороги всех возможных спонсоров, министерств, редакций, фирм и т.д. В последующих сезонах передачи они хотят заметно расширить географию съемок, более тщательно провести подготовку информации, разведку локаций, договориться с местными гидами, повысить технический уровень, сделать новый сезон профессиональней и красивее. Но все упирается в вопрос о деньгах и сильных творческих союзниках. Некоторые видео-продакшены уже заинтересовались в участии в проекте.

Если вы хотите стать спонсором проекта, либо предложить интересные места, свою помощь, размещение съемочной группы в вашем деревенском доме недалеко от легендарных мест, можете написать Никите Белорусову ВКонтакте или на почту nikitabelorusow@gmail.com Основная информационная площадка проекта: https://vk.com/lenegda11.

*** Никита Белорусов — студент 5-го курса Московского государственного института культуры по специальности «Режиссер кино и телевидения». До работы над этим проектом уже снимал документальные и учебные игровые фильмы, а также музыкальные клипы. Участник и лауреат множества студенческих и даже профессиональных кинофестивалей. Никита родился и вырос в Сыктывкаре. Учился на театральном отделении Гимназии искусств. В 18 лет уехал учиться в Москву, однако с малой родиной связи не теряет, хочет развивать сферу кино в регионе, есть масса идей.

Денис Селиванов — ведущий, водитель, эксперт по лесу. Родился и вырос в Сыктывкаре, окончил Колледж спортивной подготовки Пермского края. С раннего детства участвовал в художественной самодеятельности, съемках, также работал преподавателем физкультуры в детском доме и летних лагерях. Ныне – солдат-срочник, служит в Северодвинске.

Эльвира Путинцева — одна из ведущих передачи, ассистент. Родилась и выросла в селе Визинга, поступила в Гимназию искусств на театральное отделение, играла главные роли в большом количестве спектаклей. Поступила в Московский государственный институт культуры на актерский факультет, сейчас обучается на 1-м курсе. Для Эльвиры проект был первым опытом подобных съемок.

Анастасия Белорусова – художник-иллюстратор, ассистент по цветокоррекции. Уроженка села Пажга. Окончила художественное отделение Гимназии искусств. Поступила в Российский государственный университет туризма и сервиса на кафедру дизайна, а затем в магистратуру Московского государственного университета дизайна и технологии. Лауреат и участник различных конкурсов по дизайну и художественному творчеству. Ее дипломной работой был дизайн-проект второй очереди строительства Финно-угорского этнопарка, который высоко оценили преподаватели вуза. А она безвозмездно предложила его администрации этнопарка в Ыбе.

Вокальные композиции исполняют Валериан Канев из Ижемского района и ыктывкарец Роман Поличенко. Ныне студенты 4-го выпускного курса Театрального института им. Бориса Щукина. Для проекта немаловажно их участие в спектакле «Биармия» по мотивам произведений К. Ф. Жакова.

Гитарная аранжировка «Уна нывъяс чукортчисны» выполнена Станиславом Надеевым. Ныне он звукооператор в Театре оперы и балета Республики Коми, окончил УГК им. Мусоргского, факультет Инструментальное исполнительство.