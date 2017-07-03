Как прошла Неделя молодежи в Печоре

В этом году в честь 25-летия молодежной политики РФ в Печоре решили возобновить идею проведения Недели молодежи в рамках празднования Дня молодежи. Основная идея недели — повышение активности молодых людей, создание условии социальному, культурному, физическому, духовному развитию молодого поколения, реализация общественно-значимых инициатив.

С 17 по 29 июня на территории муниципалитета была организована насыщенная программа. 24 июня прошел юбилейный (десятый) Парад колясок, Парад невест, чествование выпускников, награжденных медалью РФ «За особые успехи в учебе». Для всех желающих работали три площадки: площадка ЗОЖ (мини-турниры по спортивной игре «Панна» и по армреслингу); АРТ-пространство (акция «Свой след на День молодежи», конкурс на самый красивый рисунок города Печоры); патриотическая площадка (сборка-разборка автомата). В завершении праздника прошла молодежная вечеринка КроскоБУМ и дискотека.

На следующий день молодое поколение принимало активное участие в организации и проведении гастрономического фестиваля «Черинянь Гаж».

26 июня состоялся турнир по лазертагу, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией, на котором также подвели итоги работы летнего трудового отряда.

В рамках программы недели молодежи прошли товарищеские встречи по футболу, образовательный форум «Прокачайся», военно-патриотическая игра «Битва героев». Завершилась неделя молодежи выпускным вечером ГПОУ «Печорский промышленно — экономический техникум».

Неделя молодежи оправдала возложенные на нее надежды, это отметили организаторы и активисты молодёжных объединений. Проведение Недели молодежи в рамках празднования Дня молодежи станет традиционным.

По сообщению администрации Печоры