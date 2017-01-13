Карта социальных объектов Республики Коми размещена на Геоинформационном портале региона

Наглядная схема социальной инфраструктуры республики разработана Правительством региона в рамках исполнения поручений Главы Республики Коми Сергея Гапликова по реализации проекта «Социальный кластер «Ресурсное обеспечение 100-летия Коми» (РоСТОк). Карты объектов социальной сферы сформировал «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми».

В рамках реализации первого этапа проекта на Геопортале размещена картографическая информация об уже имеющейся и создаваемой инфраструктуре для развития систем образования, культуры, спорта, социальных и молодёжных инициатив, в том числе с участием компаний-партнёров. Данная информация получена в результате инвентаризации муниципальных и республиканских объектов во всех городах и районах Республики Коми.

На основании данных, предоставленных региональными Министерством образования, науки и молодежной политики, Министерством труда, занятости и социальной защиты и Министерством культуры, туризма и архивного дела, на картах представлена информация о муниципальных и республиканских учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных и дошкольных организациях, учреждениях социальной защиты и занятости, учреждениях культуры. Ранее на Геопортале также была размещена информация об объектах здравоохранения, дающая наглядное представление о доступности медицинской помощи на территории Республики Коми.

Кроме того, на Геоинформационном портале создана интерактивная карта субъектов патриотического воспитания (военно-патриотических клубов и центров патриотического воспитания).

Со всеми картами можно ознакомиться по ссылке http://gis.rkomi.ru/, раздел «Социальная сфера».

*** Геоинформационный портал Республики Коми представляет собой комплекс картографических онлайн-сервисов, предоставляющий доступ заинтересованным пользователям к региональным ресурсам пространственных данных. Геопортал ориентирован на решение широкого комплекса отраслевых задач министерств и ведомств, информационное обеспечение основных направлений хозяйственной деятельности региона, создание общественно доступной коммуникативной среды по проблемам качества жизни и состояния окружающей среды.

По сообщению пресс-службы Главы РК