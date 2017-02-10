Коми подключилась к конкурсу «Моя страна — моя Россия»

В Республике Коми дан старт ежегодному Всероссийскому конкурсу молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя Россия».

Участники Конкурса: молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет (школьники, студенты, аспиранты, молодые предприниматели, специалисты и общественные деятели).

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить проект по одной или нескольким номинациям, отвечающий целям и задачам Конкурса и направить его не позднее 15 марта 2017 года, в региональный оргкомитет Конкурса специалисту по работе с молодежью ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» Вахниной Марии Александровне по адресу электронной почты m.a.vahnina@minobr.rkomi.ru.

Официальная информация о Конкурсе представлена на сайте www.moyastrana.ru

По сообщению РЦПМИ