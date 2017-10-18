Коми во второй раз присоединится к Большому этнографическому диктанту

Республика Коми поддержит всероссийскую акцию «Большой этнографический диктант», которая пройдёт накануне Дня народного единства, 3 ноября. Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности россиян, их знания об истории, обычаях и традициях народов России, а также привлечь внимание к этнографии.

Впервые в диктант введена региональная часть, которая будет уникальна для каждого субъекта России.

«Ученые-этнологи Сыктывкарского госуниверситета им. Питирима Сорокина и Коми научного центра разработали десять вопросов для участников диктанта в Коми. Среди них будут вопросы о достопримечательностях Коми края, о выдающихся личностях нашего региона, в частности, об ученых и литераторах. Будут вопросы об особенностях коми письменности, о традициях и истории народов, проживающих на территории Коми», — пояснила и.о. министра национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

Участником диктанта может стать любой желающий вне зависимости от возраста. Центральной площадкой Большого этнографического диктанта в Коми станет республиканский Дом дружбы народов (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.74). В ближайшее время будут обнародованы адреса всех площадок по республике.

Отметим, что в акции прошлого года Республика Коми получила 49 баллов из 100 возможных.

Штаб «Большого этнографического диктанта», обработав и проанализировав полученные результаты акции 2016 года, представил некоторые итоги.

Особый интерес к диктанту проявили представительницы прекрасной половины человечества — среди участников почти 75% женщин.

Больше всего правильных ответов давали жители, проживающие в национальных республиках. Самыми сложными для участников оказались вопросы, связанные с национальными языками, народными промыслами и головными уборами разных народов.

Анализ результатов показал: чем моложе участники, тем хуже они знают вопросы, связанные с Конституцией Российской Федерации, административным делением России, а также с особенностями материальной культуры народов нашей страны.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональным координатором проведения диктанта в Республике Коми является Министерство национальной политики Республики Коми.