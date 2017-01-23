Конкурс военно-исторических маршрутов

Российское военно-историческое общество объявляет прием заявок на Конкурс на лучший туристический военно-исторический маршрут «Гордись, страна, отважными сынами». Дедлайн 31 марта 2017 года.

Участниками конкурса могут быть юридические лица любой организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели (музеи, ветеранские организации, туристические компании, кадетские, суворовские, нахимовские объединения, клубы, и т.п.).

Военно-исторический маршрут определяется как комплекс услуг и мероприятий, включающих последовательное посещение исторических и памятных мест, созданный на основе писем участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г., с именем которых связан регион проведения маршрута (по месту рождения, по месту совершения подвига, по месту жительства и т.п.), направленный на изучение военно-исторического прошлого российского государства и на патриотическое воспитание молодежи. Маршрут может включать в себя посещение мест боевого подвига, музеев, выставок, подготовленных интерактивных площадок и другие мероприятия.

При оценке конкурсных программ будет учитываться:

значимость личности и исторических событий, которым посвящен маршрут.

насыщенность маршрута — наличие памятных знаков, мемориальных мест, полей воинской славы, наличие исторических поселений, территорий военно-исторических реконструкций.

доступность и возможность проведения туров по маршруту на регулярной основе, наличие необходимой инфраструктуры и материально-технического обеспечения.

уникальность.

По каждому Федеральному округу РФ (согласно административно-территориального деления в Российской Федерации) выявляются победитель с присвоением 1-го места и призеры с присвоением 2-го и 3-го призового места.

Конкурсный проект должен быть реализован в течение 2017 года.

По итогам проведения конкурса Общество финансирует реализацию проектов-победителей, занявших 1-е места в номинации, в размере 100 000 рублей (с учетом удержания и уплаты всех необходимых налогов, сборов и страховых взносов) по каждому Федеральному округу РФ.

Присвоение 2-го и 3-го места отмечается дипломами Общества. Все призеры конкурса получают информационную поддержку Общества для содействия в продвижении проекта.

Сайт конкурса: http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-3123