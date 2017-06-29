Конкурс «Зона отдыха моего района»

Ученые выяснили, что наличие деревьев возле дома омолаживает его жителей в среднем на 7 лет. Что уж говорить о тех, кто не сидит дома и играм за компьютером предпочитает прогулки в парках и скверах.

Давайте совместим полезное с приятным и изучим зеленые территории родного края в рамках конкурса «Зоны отдыха моего района». Расскажите о том, где и как любят отдыхать жители вашего села, города, области, какова экологическая обстановка местности, приложите фотографии.

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