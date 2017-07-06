Летний университет юных филологов в Коми будет носить имя поэта Владимира Тимина

В Литературном музее И. А. Куратова состоялась литературная встреча «Читаем Владимира Тимина», посвящённое 80-летию со дня рождения народного писателя Республики Коми.

На ней собрались те, кто на протяжении долгих лет работал с Владимиром Васильевичем, и начинающие авторы – учащиеся XVI Летнего университета юных филологов, мечтающие стать последователями коми поэта.

Открыла творческую встречу директор музея Диана Холопова, поприветствовав участников и гостей встречи. Воспоминаниями о событиях жизни Владимира Тимина поделилась его супруга Тамара Григорьевна и председатель Союза писателей Республики Коми Елена Козлова, которая многие годы работала вместе с именитым литератором.

С приветственным словом выступила руководитель филиала ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова: «Владимир Тимин был вдохновителем и одним из организаторов Летнего университета юных филологов, в котором много лет руководил лабораторией художественного письма. Совместно с Еленой Козловой они разрабатывали уникальные литературные программы для этого проекта. После общения с Владимиром Васильевичем каждый чувствовал себя добрее и лучше, – подчеркнула Т. Барахова. – А его наследие – выдающиеся произведения – будут и впредь делать нас и последующие поколения благороднее, сильнее и богаче».

В завершение Татьяна Барахова озвучила идею присвоить Летнему университету юных филологов имя его основателя. Эту мысль поддержали Тамара Тимина и представители творческой интеллигенции Республики Коми.

Далее учащиеся университета – Александр Бабиков, Генрих Немчинов и Виктория Рочева – прочитали свои любимые стихотворения Владимира Тимина.

Песни на стихи поэта исполнили артисты Театра драмы им. В. Савина Александр Кузнецов и Михаил Поверин и артистка Национального музыкально-драматического театра Республики Коми Наталья Канова.

Поэт Андрей Попов представил свои переводы на русский язык стихотворений Владимира Тимина. К поэтической акции присоединились кандидат филологических наук Татьяна Кузнецова, литературный консультант Союза писателей Республики Коми Елена Ануфриева, корреспондент республиканской газеты «Коми му» Павел Симпелев, руководитель республиканского художественного журнала «Арт» Нина Новикова и другие поэты.

Напомним, в эти дни в Сыктывкаре Финно-угорский культурный центр Российской Федерации проводит свой долгосрочный проект – «Летний университет юных филологов». Его учащиеся – старшеклассники из районов Республики Коми – проходят обучение по национальной журналистике и художественному письму, встречаются с известными литераторами и журналистами Республики Коми, посещают редакции республиканских СМИ и учреждения культуры. Завершится Летний университет 10 июля торжественным мероприятием.

Нина Юшкова, Информационный центр «Финноугория»