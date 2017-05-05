Лидеры РДШ Коми по направлениям

Активисты Российского движения школьников Коми определились, кто из них какое направление возглавит. Лидеры по направлениям такие.

Председателем Совета лидеров РДШ Коми является ученик 10 класса МБОУ «СОШ» с. Объячево — Никита Бондарев. Создание штаба лидеров Республики Коми — идея Никиты. Благодаря своей инициативности, ответственности и многим другим качествам, присущим настоящему Лидеру, на данный момент Никита был выбран председателем школьного штаба Российского движения школьников в Республике Коми.

Сам Никита признается, что ему интересно работать в составе актива, так как он видит здесь свое личностное развитие, к тому же появились друзья и знакомые среди членов РДШ из других муниципалитетов. А затраченное им личное время не имеет значения.

Председателем детского совета по Гражданской активности в Республике Коми стала ученица 8 класса МБОУ «СОШ» с. Койгородок Варвара Кондратюк . Побывав на весенней смене слета Российского Движения Школьников в Республике Коми, который проходил на базе детского оздоровительно-образовательного центра Гренада, Варвара была единогласно выбрана лидером Гражданской активности.Как признается сама девушка, Российское движение школьников помогло ей расширить круг общения и знаний. Помимо общественной деятельно, Варвара также целеустремленно занимается творчеством.Варя не собирается останавливаться на достигнутом, а будет идти только вперёд восходя на новые вершины.

Председателем детского совета по военно-патриотическому направлению в Республике Коми стал ученик 8 класса МОУ «СОШ 12» г.Воркута Михаил Купцов . Как говорит сам Михаил: «Я решил выбрать это направление потому что, думаю, это поможет мне, я смогу постоять за себя и постоять за своих родных и незнакомых мне людей. Мне нравится история своей страны и всего мира в целом». Миша является патриотом своей Родины и дорожит историческим наследием России.Полон идей, энергии, а главное- желание творить. И важнейшей задачей для себя сейчас, он считает -зажечь сердца своих друзей и сверстников духом истинного патриотизма.

Председателем детского экологического совета в Республике Коми является Татьяна Супрядкина, ученица 9 класса, Объячевской Средней Общеобразовательной школы. В марте 2017 года Татьяна приняла участие в профильной экологической смене на базе ВДЦ «Орленок», на которой была избрана председателем Детско-юношеского Экологического Совета Российского Движения Школьников в Республике Коми. С тех пор, как Татьяна вступила в должность, она проявила себя, как ответственный руководитель, способный вести за собой команду. Как признается сама девушка, все свое свободное время Татьяна посвящает общественной деятельности.

Председателем детского совета по личностному развитию в Республике Коми является Анжелика Никулина. Она побывала на весенней смене слета Российского Движения Школьников в Республике Коми, который проходил на базе детского оздоровительно-образовательного центра Гренада, где проявила свои лидерские качества, умения вести за собой команду. Именно это помогло ей стать лидером по данному направлению. Анжелика учится в г.Ухта в МОУ «СОШ» N10. Вступив в должность, Анжелика сразу приступила к своим обязанностям руководителя и проявила инициативу по проведению ближайших мероприятий. Так же мы хотели бы отметить такие ее качества как ответственность, умение правильно организовывать мероприятия, а так же инициативность.

Председателем Детского Совета по Информационно-медийному направлению в Республике Коми стал ученик 7 «а» класса, СОШ с.Усть-Кулом- Нестеров Артем.

Его отличают такие черты характера, как коммуникабельность, стремление учиться чему-то новому, невероятная преданность делу, что и послужило причиной того, что он был удостоен такой почетной должности.

Артем является активным участником Дома Детского творчества с.Усть-Кулом, где известен как постоянный ведущий школьной телестудии «YoJo».

Опыт «медийщика» сыграл немаловажную роль в решении назначить на эту должность именно Артема