Лучшие участники квестов Волонтеров Победы отправятся в Москву

Волонтеры Победы на протяжении проведения исторических квестов ведут специальную систему рейтинга по двум параллельным зачетам: индивидуальный рейтинг и рейтинг школьных команд.

Участники, набравшие в рейтинге наибольшее количество баллов, будут приглашены к участию в финальном Всероссийском историческом квесте «1945. Победа» в Москве!

Интересно? Ты еще можешь подключиться к участию и стать лучшим: совсем скоро, 22 июля, состоится #квестпобеды «1943. Все для фронта».

Регистрируйся на сайте волонтерыпобеды.рф, участвуй в квестах, следи за заданиями в наших социальных сетях и не упусти возможность посетить столицу!