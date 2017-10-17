Лучшие вожатые вспомнили смены РДШ

Самые лучшие вожатые Российского движения школьников встретились после активного лета, в котором было две незабываемые смены РДШ. Эти смены состоялись в детском лагере «Колос», что в Кировской области.

Вожатые РДШ получили благодарственные письма, значки и подарки из рук председателя регионального отделения РДШ в РК Ольги Медведевой и регионального координатора Василия Андреева.

Более трехсот ребят республики узнали от вожатых о Движении, приняли участие в многочисленных акциях. События смен активно освещались в группе ВК ДОЛ «Колос».

Слова благодарности прозвучали сегодня в адрес волонтерского отряда «Бесконечность» КРАГСиУ (рук. — А. Леканова). Юноши и девушки отряда помогали организовать и провести большой семинар по развитию Российского движения школьников в школах республики и площадки «Активный школьник — активный гражданин» Республиканского образовательного форума «Образование. Государство. Общество». Всего в этих двух событиях приняло участие более четырехсот взрослых.