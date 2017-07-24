«Лучший призывник» передислоцируется в Визингу

В с.Визинга состоялось очередное заседание организационного комитета Республиканского молодежного конкурса «Лучший призывник Республики Коми – 2017». На месте проведения основных событий побывали представители организационного комитета конкурса и осмотрели место дислокации, полосу препятствий, обсудили проблемные вопросы и установили контрольные точки по подготовке мероприятия. Два предыдущих конкурса проходили в Корткеросе.

Напомним, что с 15 по 19 августа стартует финальный этап Республиканского молодежного конкурса «Лучший призывник Республики Коми – 2017».

Участники начнут свой путь к месту проведения конкурса из войсковой части 5134 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации г. Сыктывкара, где призывники переоденутся в форменное армейское обмундирование, посетят музей войсковой части, первый раз выстроятся на плацу и затем на армейском КАМАЗе направятся в региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми, где их ждет первое зачетное испытание – стрельба из мелкокалиберной винтовки.

После учебных стрельб, 20 самых крепких парней призывного возраста со всей Республики, победившие в городских и районных отборочных турах, отправятся в военно-полевой лагерь в с. Визинга, чтобы в течение трех дней испытать на себе все тяготы и лишения армейской службы и определить лучшего из лучших по 10 направлениям:

«Общефизическая подготовка», «Общественно-государственная подготовка», «Оценка действий участника в чрезвычайных ситуациях и командных конкурсах», «Морально-психологическая оценка участников», «Начальная военная подготовка», «История Великой Отечественной войны», «Знание общевойсковых уставов Вооруженных Сил Российской Федерации», «Одиночная строевая подготовка и подача команд в качестве командира подразделения», «Инженерное оборудование и маскировка позиций», «Стрельба из мелкокалиберной винтовки».

Кроме этого участники пройдут через множество сложнейших испытаний, увлекательные мастер-классы от ветеранских организаций Республики Коми, военнослужащих войсковой части 5134 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и ОМОНа и получат знания, которые пригодятся им при дальнейшей службе в вооруженных силах Российской Федерации.

Организаторами Конкурса выступают: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Региональный центр по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Республики Коми Государственного автономного учреждения Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив», Военный комиссариат Республики Коми, Министерство внутренних дел по Республике Коми, Войсковая часть 5134 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми, Администрация муниципального образования муниципального района «Сысольский», КРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», региональное отделение Общероссийского народного фронта и Некоммерческое оборонно-спортивное партнерство «Центр оборонно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Звезда».