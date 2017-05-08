Молодежь и пожилые усинцы посмотрели фильм о воинах-каюрах

8 мая, накануне 72-й годовщины Великой Победы в Молодежном центре Усинска прошёл коллективный просмотр фильма, посвящённый землякам, воинам-каюрам, защищавшим Родину от фашистов в северо-западном направлении.

Волонтеры Молодежного центра заботятся об организации досуга, просвещения, информированности и социальной активности представителей старшего поколения. Немаловажным является сохранение исторической памяти, знаний о непростых судьбах ветеранов войны и труда. Благодаря инициативе молодежи, их гражданской позиции, просмотр прошел в дружеской атмосфере молодёжи с жильцами Дома-интерната для престарелых и инвалидов. Участники мероприятия были единодушны в понимании патриотизма защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг – бессмертный пример борьбы сильных, отважных и преданных людей. По окончанию фильма, в знак благодарности героям спели песни: «Нам нужна одна Победа» и «День Победы».

В завершении, столь насыщенной программы, волонтеры вышли на улицы города и провели акцию «Георгиевская ленточка».